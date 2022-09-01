190-й день боев: главное

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. ТАСС сообщил, что к вечеру часть делегации вместе с главой агентства Рафаэлем Гросси покинула станцию. Однако некоторые эксперты останутся на объекте и пробудут там, предварительно, до 3 сентября.

Россия и Украина обвинили друг друга в обострении ситуации на станции и провокациях. Российская сторона сообщала о группах украинских диверсантов, которые планировали атаковать ЗАЭС. Украинская сторона обвинила Россию в обстрелах маршрута следования миссии.

Human Rights Watch (HRW) выпустила доклад о фильтрационных лагерях, созданных российскими силами в Украине. Эксперты выявили нарушения гуманитарного права в этих лагерях. Они опросили с 22 марта по 28 июня 117 украинцев, которые прошли через эти лагеря. Людей подвергали бесконечным допросам, чтобы «отсортировать» военнослужащих и связанных с ними людей. Спецслужбы также собирают биометрические данные: отпечатки пальцев, фотографии. Украинцев заставляют предоставить доступ к смартфонам.

Тех, кто не проходил «фильтрацию», отправляли в тюрьмы. Всего удалось подтвердить существование 21 лагеря и 15 тюрем для украинцев.

Эксперты также подтвердили, что у большинства украинцев не было выбора по поводу выезда. Это нарушение Женевской конвенции по правам человека и может быть приравнено к военному преступлению. Перемещение людей на занятые Россией территории нужно немедленно прекратить.

По данным ВВС в Украине погибли больше 900 российских бойцов из элитных подразделений. Среди них сотрудники Росгвардии, СОБРа, ОМОНа, ФСО, ФСБ и ГРУ. Больше всего потерь среди росгвардейцев. Офицеров среди погибших около 20%, столько же — десантников.

Генштаб ВСУ считает, что Владимир Путин потребовал знать Донецкую область к 15 сентября. Ранее аналитики сообщали, что референдум о присоединении регионов Украины к России могут назначить на 11 сентября — к единому дню голосования в России.

Новые сроки назвал заместитель начальника главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов, пишет ВВС.

«Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября», — заявил Громов.

Новый виток поиска «добровольцев» на Украину. «Ротонда» сообщила, что в Санкт-Петербурге начали вербовать бездомных. Один из сотрудников администрации Фрунзенского района на днях попытался разложить листовки с агитацией службы по контракту в петербургской «Ночлежке», которая помогает бездомным. «Вот так» рассказал, что в двух колониях Ростовской области побывал Евгений Пригожин. Согласились стать «добровольцами» почти половина заключенных одной колонии — 700 человек.

В Украине около 40% школ не смогли принять детей 1 сентября, сообщил корреспондент ВВС. Реально готовы принять детей всего 25% школ. Украинские власти утверждали, что в результате бомбежек и обстрелов пострадало 2199 учебных заведений, 225 из них полностью разрушены. Остальные нужно ремонтировать после обстрелов, поэтому большая часть учебных заведений будет работать в дистанционном режиме.

На занятых российскими войсками территориях учебный год начали с поднятия российского флага. Как сообщили в ВГА Херсонской области, педагоги прошли переподготовку по российским стандартам, а обучение будет на русском. Правда, украинский и крымско-татарский будут учить как родной, пообещали пророссийские власти.

Разведка Британии пишет, что 30–31 августа вооруженные силы Украины продолжали наступление на юге. Они наносят удары по тылу и пути обеспечения российских войск.

Министерство обороны Украины также опубликовало видеокадры, на которых украинские самолеты запускают высокоскоростные противорадиолокационные ракеты. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

Россия отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — радиолокационное покрытие, которое обеспечивает это, является критически важным потенциалом в ее операции на Украине. Существенное разрушение сети российских радаров с помощью HARM станет серьезным препятствием для и без того проблемной ситуационной осведомленности России.