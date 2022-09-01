Путин назвал Украину «квазигосударством», которое было создано после образования СССР

Президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что дети из оккупированных территорий Украины якобы считали Крымский мост «фейком». По его словам, об этом ему сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, который накануне посетил Донецк.

«Он (Сергей Кравцов. — NT) мне вчера рассказывал, я просто, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства — Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», — заявил президент. Его слова приводит ТАСС.

Путин снова заявил, что у Украины не было своей государственности до образования СССР. По его словам, об этом «на освобожденных территориях» не знают даже взрослые. Он назвал Украину «квазигосударственным образованием», которое было создано с подачи Владимира Ленина.

«Компартия, которая находилась тогда у власти, сформировала тогда союзные республики, в том числе Украину, передав на Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели», — заявил глава РФ.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Калининград для проведения открытого урока «Разговор о важном» с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Также в программе рабочего визита запланировано первое очное заседание членов наблюдательного совета движения детей и молодежи «Большая перемена», председательствовать в котором будет непосредственно сам Путин.