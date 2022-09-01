Суд в Москве оправдал Константина Янкаускаса по делу о «дискредитации» российской армии

Зюзинский суд Москвы прекратил административное дело в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса, которого обвиняли в «дискредитации» армии за публикацию воскресной молитвы папы римского Франциска о мире. Об этом сообщает «Медиазона» из зала суда.

Судья Екатерина Слюзова, зачитывая решение, указала, что «из буквального смысла указанной записи невозможно сделать вывод о дискредитации использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности». Таким образом, суд оправдал депутата в связи с отсутствием состава правонарушения.

Суд зарегистрировал административное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) в отношении Янкаускаса 8 августа. Поводом послужила запись в соцсетях от 14 марта, в которой он процитировал текст воскресной молитвы папы римского Франциска, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане днем ранее.

