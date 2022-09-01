Часть делегации МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

UPD: На территории ЗАЭС останутся от 8 до 12 человек из миссии МАГАТЭ. Об этом сообщил глава военно-гражданской «администрации» Энергодара Александр Волга, передает ТАСС.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения ЗАЭС заявил, что эксперты агентства провели первичную оценку ситуации и отметили профессиональную работу персонала. По его словам, за пару часов делегация увидела то, на что хотела посмотреть. Путь к атомной электростанции оказался непростым, добавил он.

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Часть делегации МАГАТЭ вместе с главой агентства Рафаэлем Гросси покинула Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.

Уточняется, что некоторые эксперты МАГАТЭ останутся на территории атомной электростанции. «Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», — заявил Гросси.

Минобороны РФ обвинило украинскую сторону в подготовке провокации в день приезда экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В ведомстве утверждают, что на территории атомной электростанции действовали украинские диверсионные группы.

«В этой связи нам совершенно понятно гробовое молчание всех западных спонсоров режима В.Зеленского, фактически подтверждающее их негласное участие в подготовке сегодняшней провокации на Запорожской АЭС», — отметили в российской военном ведомстве.



При этом Минобороны РФ выразило «недоумение» в связи с отсутствием публичной реакции со стороны генсека ООН по ситуации вокруг ЗАЭС. В ведомстве заявили, что молчание Гутерриша может привести к «эскалации обстановки при полной безнаказанности киевского режима».

Ранее глава Запорожской ВГА Александр Старух сообщил, что россияне ведут артобстрел по маршруту следования миссии МАГАТЭ. Российская сторона утверждает, что военные предотвратили теракт на станции, и Киев срывает миссию организации. Старух заявил, что Киев требует соблюдать меры безопасности и прекратить провокации для безопасного доступа экспертов МАГАТЭ на АЭС.

Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 3 сентября, заявил пророссийский глава «администрации» Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала». По его словам, сегодня эксперты проведут осмотр рабочего зала станции, а после посетят реакторы и побеседуют с персоналом.