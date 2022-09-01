Чиков: число фигурантов уголовных дел о военных «фейках» выросло до 100

По меньшей мере 100 человек стали фигурантами уголовных дел о военных «фейках» в России. Об этом глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

«Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье 207.3 УК РФ достигло 100. Статья введена в Уголовный кодекс РФ после начала военных действий в Украине. Вступила в силу 4 марта 2022 года», — написал он.

Лишь за последнюю неделю стало известно о семи новых уголовных делах, указал Чиков. Фигурантами стали экс-заключенный Рубен Погосян в Петрозаводске, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в Москве, житель Тольятти Андрей Балин, воркутинец Павел Дроздов, военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко, его ростовский коллега Валерий Котович, а также неизвестный житель Иркутска.

«Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии», — рассказал правозащитник.

Чиков добавил, что как минимум 32 фигуранта находятся за пределами России. Несмотря на это, многих заочно заключают под стражу, объявляют в розыск и арестовывают их имущество. Еще 28 человек в настоящее время содержатся под стражей, шестерым был избран запрет определенных действий, еще трое — находятся под домашним арестом. По девяти уголовным делам суды уже вынесли свои решения.