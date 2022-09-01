Миллиардер Варданян отказался от гражданства РФ и уехал в Нагорный Карабах

Миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. О своем решении он объявил в видеообращении, записанном на территории непризнанной республики.

«Я хочу обратиться к России. Я благодарен вам, потому что в России я добился своих успехов. Я состоялся как бизнесмен, как человек, как профессионал, но я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян.

Свое решение Варданян объяснил желанием принять непосредственное участие в судьбе Нагорного Карабаха. По его словам, из-за событий последних двух лет у многих жителей непризнанной республики появилась апатия и «ощущение, что они брошены, что они никому не нужны».

«Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами», — заявил миллиардер.

Он выразил России благодарность за миротворческое присутствие на территории Нагорного Карабаха. По его словам, войска РФ «стоят и охраняют безопасность арцахцев». В обращении к мировому сообществу Варданян отметил, что происходящее в Нагорном Карабахе «касается всех» и призвал совместными усилиями определить статус непризнанной республики.

Forbes оценивает состояние Варданяна в 1 млрд долларов. В 2021 году он вошел в рейтинг богатейших людей России. После отказа от гражданства РФ все российские активы миллиардера будут переданы в семейный фонд. Об этом он сообщил РБК.

Обострение в Нагорном Карабахе началось с 27 сентября 2020 года. Трехстороннее соглашение об остановке наступления и отводе войск Россия, Армения и Азербайджан подписали 9 ноября 2020 года. С этого времени военные действия в зоне конфликта были прекращены.

