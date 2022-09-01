Житель Красноярска заявил о жестоком избиении росгвардейцами в конце июня

Житель Красноярска Александр Ушацкий в беседе с местным порталом NGS24.RU рассказал, что в конце июня его при задержании жестоко избили росгвардейцы. По его словам, после этого силовики доставили его в полицейский отдел, продержали там несколько часов и отпустили без каких-либо объяснений.

Инцидент произошел во время его рабочей поездки в Туруханский край. Он отправился туда от организации, которая занимается восполнением популяции осетра в Енисее. В ночь на 22 июня он в паре с местным жителем Алексеем Храмцовым приплыл в Бор и вытащил лодку на берег. В этот момент на мужчин набросились неизвестные в камуфляже. Нападавшие избили их и требовали отдать им оружие, которого у них не было.

Нападавшими оказались сотрудники Росгвардии. Силовики обыскали лодку и машину, однако ничего не обнаружили. После избиения Ушацкому стало плохо. Он обратился к росгвардейцам с просьбой вызвать ему скорую помощь, однако силовики его проигнорировали. Пострадавшего доставили в полицейский отдел и продержали там четыре часа. Один из сотрудников Росгвардии заявил, что жестокость задержания была связана с тем, что у Храмцова якобы есть зарегистрированное ружье. На обещания пожаловаться офицер ответил Ушацкому: «Тебе нужны проблемы? Не лезь в это».

Спустя сутки Ушацкий самостоятельно вызвал себе скорую, медики доставили его в Борскую участковую больницу. Там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. После выписки он сразу позвонил на горячую линию МВД, после чего его вызвали в полицию. Участковый записал его показания, однако связываться с ним по этому делу больше не стал. Эта история получила огласку после того, как Ушацкий записал видеообращение и опубликовал его в ВК-сообществе «Фонд-Ветеранов-Афганистана Благодарность».