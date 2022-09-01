Томское независимое издание «ТВ2» возобновляет работу в Telegram

Томский «ТВ2» после пятимесячного перерыва решил возобновить работу в Telegram. В марте независимое издание объявило о своем закрытии на фоне принятия новых законов о цензуре.

«Решили, раз уж ведем Инстаграм*, то и здесь будем писать. Про Томск, про Сибирь. Что думаем, что знаем. О том, что реально происходит. Разумеется, возможностей у нашей команды поменьше, чем раньше. Не все успеваем. Но вы можете быть уверены в том, что врать мы не будем», — говорится в сообщении издания.

После принятия законов о военных «фейках» в России стали блокироваться и закрываться многие независимые издания. В конце августа о прекращении работы сообщило TJ. Причиной редакция назвала финансовые трудности, последовавшие за блокировкой.

*Соцсети Facebook и Instagram принадлежат корпорации Meta, которую Минюст РФ признал «экстремистской организацией» и чью деятельность запретил на территории России.