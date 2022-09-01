Путин прибыл с рабочим визитом в Калининград

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведет открытый урок «Разговор о важном» с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении уточняется, что в рамках рабочей поездки глава РФ посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где и состоится встреча с учащимися. Путин также посетит филиал Нахимовского военно-морского училища и проведет встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Кроме того, Путин совместно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия пяти общеобразовательных школ, уроки в которых будут проводиться на русском языке.



Также в программе рабочего визита запланировано первое очное заседание членов наблюдательного совета движения детей и молодежи «Большая перемена», председательствовать в котором будет непосредственно сам Путин.

В июле Госдума приняла закон о создании движения молодежи. В него на добровольной основ смогут вступить школьники и студенты. Отделения организации смогут открывать даже в детдомах. Финансирование взяло на себя правительство.

Закон о создании нового движения школьников вынесли на рассмотрение Госдумы 19 мая, в день столетия пионерии. В апреле идею создания такого объединения поддержал президент России Владимир Путин. Дамира Фаттахова называют основным претендентом на пост главы движения.

В рамках воспитательной работы участникам будут прививать «простые жизненные истины, которые универсальны для всех возрастов». Для разных возрастных категорий будут свои наставники, которые будут помогать справляться с определенными вызовами. «Иноагентам» и аффилированным с ними лицам стать наставниками не получится.