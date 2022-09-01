«Энергоатом» сообщил о прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

UPD: Миссия МАГАТЭ пробудет на Запорожской АЭС до 3 сентября, заявил пророссийский глава «администрации» Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала». По его словам, сегодня эксперты проведут осмотр рабочего зала станции, а после посетят реакторы и побеседуют с персоналом.

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает украинский «Энергоатом».

«Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.

Ранее глава Запорожской ВГА Александр Старух сообщил, что россияне ведут артобстрел по маршруту следования миссии МАГАТЭ. Российская сторона утверждает, что военные предотвратили теракт на станции и что Киев срывает миссию организации.

Старух заявил, что Киев требует соблюдать меры безопасности и прекратить провокации для безопасного доступа экспертов МАГАТЭ на АЭС. В свою очередь, Минобороны РФ утверждает, что вечером 31 августа ВСУ нанесли удар по станции тремя дронами-камикадзе. При этом сегодня в 400 метрах от реактора разорвались снаряды.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, Россия делает все, чтобы обеспечить безопасность атомной электростанции и работы миссии МАГАТЭ. Он призвал к объективной работе специалистов, а в обстрелах обвинил ВСУ.

В Минобороны рассказали о попытке украинских диверсионных групп захватить Запорожскую АЭС. Они высадились на лодке на побережье Каховского водохранилища — это в трех километрах от Запорожской АЭС. Обстановка вокруг ЗАЭС сложна, но под контролем, посчитали в ведомстве.



Пророссийские власти Энергодара сообщили о смерти трех мирных жителей после обстрелов ВСУ. Еще один человек ранен. ТАСС со ссылкой на городские власти писал, что после обстрелов загорелись два детских сада.