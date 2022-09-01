ООН опубликовала отчет о положении уйгуров в Китае

Уходящая в отставку Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала «произвольными и дискриминационными» действия китайских властей в отношении уйгуров и других мусульман на территории страны, сообщает Reuters. По ее словам, их незаконные задержания в автономном районе Синьцзян могут представлять собой преступления против человечности.

«Масштабы произвольного и дискриминационного задержания членов уйгурских и других преимущественно мусульманских групп… могут представлять собой международные преступления, в частности, преступления против человечности», — говорится в отчете, который Бачелет опубликовала всего за несколько минут до истечения ее четырехлетнего срока полномочий.

Управление ООН по правам человека заявило в своем 48-страничном отчете, что «серьезные нарушения прав человека были совершены» в Синьцзяне «в контексте применения правительством стратегий борьбы с терроризмом и экстремизмом». Она обратилась к правительству КНР с просьбой принять незамедлительные меры по освобождению всех уйгуров, содержащихся в лагерях перевоспитания, тюрьмах и других местах лишения свободы.

Кроме того, в отчете говорится о свидетельствах нарушения репродуктивных прав в Китае в результате принудительного применения политики планирования семьи с 2017 года. При этом отмечается, что отсутствие правительственных данных «затрудняет выводы о полной степени текущего соблюдения этой политики и связанных с ней нарушений».

Правозащитники также обвиняют Пекин в эксплуатации уйгуров, которые составляют мусульманское этническое меньшинство в КНР. Эксперты считают, что власти Китая принуждают их к труду в лагерях перевоспитания в Синьцзяне, а США и вовсе обвинили власти в геноциде. Китай все эти обвинения решительно отвергает.

Миссия Китая в Женеве назвала отчет «фарсом», спланированным США и их западными союзниками. Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь во время своего выступления в Нью-Йорке в среду заявил, что Китай неоднократно высказывался против публикации данного доклада, и предостерег организацию от вмешательств во внутренние дела КНР.

«Мы все хорошо знаем, что так называемая проблема Синьцзяня — это полностью сфабрикованная ложь по политическим мотивам, и ее цель определенно состоит в том, чтобы подорвать стабильность Китая и воспрепятствовать его развитию», — заявил он журналистам в среду.

В свою очередь представитель Всемирного уйгурского конгресса Дилксат Раксит заявил, что отчет содержит «убедительные доказательства зверств» в отношении уйгуров. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не охарактеризовало «эти крайние зверства в Китае» как геноцид.

Представитель Human Rights Watch Кеннет Рот в разговоре с Reuters заявил, что Бачелет, публикуя отчет прямо перед своим уходом в отставку, сводит его эффект к минимуму и «просто бросает его в мусорное ведро». Несмотря на это, в организации считают отчет «революционным».

«Жертвы и их семьи, которых китайское правительство долгое время поносило, наконец-то увидели признание их преследований и теперь могут обратиться к ООН и ее государствам-членам за действиями по привлечению виновных к ответственности», — сказал Джон Фишер, заместитель директора по глобальной защите.