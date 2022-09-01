Говор намерен приобрести российский бизнес финской упаковочной компании Huhtamaki

Владелец бывшей сети ресторанов McDonald's в России Александр Говор предложил до 151 млн евро за российский бизнес финской упаковочной компании Huhtamaki (HUH1V.HE). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Как уточняет агентство, таким образом Говор планирует расширить свою бизнес-империю. Предложенная сделка укрепит его статус как одного из крупнейших бенефициаров в ситуации, возникшей после введения масштабных западных санкций в отношении России.

Сибирский бизнесмен намерен купить российский бизнес Huhtamaki на кредит, выданный Сбербанком, а также на средства компании Espentina Limited, зарегистрированной на Кипре. Эту информацию Reuters подтвердил источник, знакомый с деталями сделки.

В июне Говор заявил, что заплатил символическую сумму за покупку российского бизнеса McDonald's. Сеть ресторанов быстрого питания открылась в стране под новым брендом, получившим название «Вкусно — и точка».



