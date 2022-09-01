«Партию мертвых» в Ленинградской области подозревают в оскорблении чувств верующих

В Ленинградской области — в Санкт-Петербурге и Сиверском — проходят обыски у Кристины Бубенцовой и Максима Евстропова (он не в России), а также у руководителе мастерской ДК «Розы». Их подозревают в оскорблении чувств верующих (ст.148 УК РФ), пишет ОВД-Инфо*. По версии следствия, активисты проводят акции на воинских захоронениях и кладбищах.

Бубенцова сама связалась с ОВД-Инфо*, но у правозащитников нет контакта с человеком из Северска. Последний связывался с правозащитниками через следователя, но тот не дал ему самостоятельно поговорить с защитниками.

Когда к Бубенцовой приехал адвокат от ОВД-Инфо*, обыск уже закончился. Силовики вынесли технику из дома активистки. Бубенцову отвезли в Главное следственное управление СК, защитник с ней.

К обеду стало известно об обыске у активиста «Партии мертвых» Максима Евстропова и руководителей мастерской ДК «Розы». Об этом сообщила «Фонтанка».

Бубенцову неоднократно задерживали на акциях в поддержку Алексея Навального** и на пацифистских митингах.

«Партия мертвых» — это художественно-политический проект. Его участники устраивают акции и перформансы. Лица всегда скрыты масками в виде черепа.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».

**Алексея Навального российские власти внесли в реестр «экстремистов» и «террористов».