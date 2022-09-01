ВВС: в Украине погибло больше 900 бойцов элитных подразделений

ВВС подсчитала что в Украине погибло больше 900 военных из элитных подразделений России. Но на самом деле общие потери могут быть больше: журналисты использовали только открытые данные.

На 1 сентября, выяснили журналисты, погибли 151 военнослужащий спецназа ГРУ, 245 сотрудников Росгвардии, 20 сотрудников ФСБ и ФСО. Среди росгвардейцев потери в основном в СОБРе, ОМОНе и спецназе. Помимо этого известно, что около 20% погибших российских военных в Украине — десантники. Офицеров среди погибших также около 20%.

По мнению эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, потери составляют на 1 погибшего 3,5 раненых.