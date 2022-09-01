Лавров: угроза российским миротворцам в Приднестровье — нападение на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в МГИМО. Он сказал, что угрозы для российских миротворцев в Приднестровье будут означать нападение на Россию, пишет «Коммерсант». Он провел аналогию с «нападением Саакашвили» на миротворцев в Южной Осетии в 2008 году.

Лавров также сказал, что Россия будет укреплять границы из-за размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции. Он считает, что Запад «беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно» развязал против России гибридную войну. Москва при этом, по его словам, готова к диалогу. Он снова напомнил о русофобии на Западе, но «здравые голоса продолжают пробиваться».

Молдавия с самого начала боев в Украине опасается быть втянутой в вооруженный конфликт. В стране не раз говорили о том, что будут придерживаться нейтралитета. Однако президент Майя Санду встречалась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, страна поддержала Украину.

Вместе с Украиной страна получила статус кандидата в ЕС. Одновременно с этим в стране назревает внутриполитический кризис: пророссийские политики требуют смены правительства, из-за роста цен на энергоносители в Молдавии готовится к сложной зиме и осени. Все проблемы оппозиция, как минимум готовая к сотрудничеству с Москвой, возлагает на проевропейских политиков, рассказывал «Коммерсант». Ситуацию осложняет и кризис с беженцами из Украины.

Однако пока оппозиции нечего противопоставить нынешнему правительству.

«У власти все далеко не идеально, сложная экономическая и социальная ситуация. В плане политической повестки, которую можно предложить и убедить общество, все не ахти. Но пока оппозиция не способна убедить общество, что она представляет собой здоровую альтернативу», — сказал журналистам Валериу Паша, глава исследовательского центра WatchDog.

Бывший вице-премьер Владислав Кульминский считает, что сейчас сложный момент, но альтернативы евроинтеграции нет.

«Статус страны-кандидата — большое геополитическое достижение, которое сложно критиковать. Это успех власти. Да, в стране сложная социально-экономическая ситуация, но правительство старается найти деньги на то, чтобы компенсировать людям растущие тарифы, обуздать инфляцию», — сказал Кульминский.