В Хакасии сошли с рельсов вагоны с углем

В Хакасии утром 1 сентября сошли с рельсов 15 вагонов с углем на перегоне «Углесборочная–Карасук». Большая часть — 11 вагонов — опрокинулась.

По информации «Тайги.Инфо»*, пострадавших нет. Следственный комитет начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст.263 УК).

Активисты жд-сопротивления не публиковали информацию об этом сходе. Но 24 августа участники движения сообщили, что группы диверсантов действуют по всей стране: каждая авария на железной дороге снижает скорость на путях, а значит, считают активисты, усложняет доставку военных грузов в Украину.

Фото: «Тайга.Инфо»*

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».