Косово, Сербия и НАТО договорились отсрочить смену автомобильных номеров

Косово, Сербия и миротворцы НАТО договорились отсрочить замену автомобильных номеров. Приштина объявила, что у 50 тысяч сербов, проживающих в Косово, будет окно в два месяца на перерегистрацию, пишет Reuters.

Независимость Косово частично признана примерно 100 странами, включая США и почти всех членов ЕС. Не признана Россией и Китаем. Косово отделилось от Сербии в 2008 году. Теперь от этнических сербов, которых в Косово 5%, требуют признать бюрократию Косово — и сменить номерные знаки. Сербия до сих пор рассматривает Косово как часть своей территории и обвиняет в нарушении прав национальных меньшинств.

По словам премьер-министра Косово Альбина Курти, это решение — «не более и не менее, чем знак осуществления суверенитета». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит в возможность соглашения с Косово по этому вопросу.

Первый раз Косово требовало от сербов сменить номера год назад. В 2022 году напряженность возросла вновь — в июле. Тогда при посредничестве США и ЕС удалось договориться отложить спорное решение.

Генерал-майор Ференц Каджари, командующий миротворческой миссией НАТО в Косово, стремился рассеять опасения по поводу неминуемого конфликта.

«Мы не видим никаких признаков даже подготовки к войне… Те, кто мыслит ответственно, не должны говорить о войне», — сказал он.