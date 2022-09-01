Россию обвинили в обстреле маршрута движения миссии МАГАТЭ

UPD:

В Минобороны рассказали о попытке украинских диверсионных групп захватить Запорожскую АЭС. Они высадились на лодке на побережье Каховского водохранилища — это в трех километрах от Запорожской АЭС. Обстановка вокруг ЗАЭС сложна, но под контролем, посчитали в ведомстве.



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Глава Запорожской ВГА Александр Старух сообщил, что россияне ведут артобстрел по маршруту следования миссии МАГАТЭ. Российская сторона утверждает, что военные предотвратили теракт на станции и Киев срывает миссию организации. Миссия уже на подконтрольной России территории, через час они будут в Энергодаре.

Старух завил, что Киев требует соблюдать меры безопасности и прекратить провокации для безопасного доступа экспертов МАГАТЭ на АЭС.

По версии Минобороны, вечером 31 августа ВСУ нанесли удар по станции тремя дронами-камикадзе.

«Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра», — сообщили в министерстве.

Сегодня в 400 метрах от реактора разорвались снаряды.

Сейчас миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожской области. Они прошли КПП в Васильевке, сообщил «Вот так» со ссылкой на власти Энергодара. В Энергодаре они будут через час.