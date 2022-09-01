Чиновников в Новосибирске «попросили» перечислить заработок в пользу ЛНР

«Тайга.Инфо»* рассказала о том, что чиновников Новосибирской области обязали перечислить однодневный заработок в пользу ЛНР. Поддержать необходимо Беловодский район.

Муниципальных чиновников «в обязательном порядке» попросили перечислить деньги. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал, что регион берет шефство над Беловодским районом ЛНР.

В заявлении указан счет организации, куда должны перечислить деньги. Он якобы принадлежит новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция»». Но номер счета отличается от указанного на сайте, зато коррсчет совпадает. Руководит «Ассоциацией «Интеграция» глава комиссии областной общественной палаты по социальной политике Ирина Федорова.

*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».