Президент Казахстана объявил внеочередные выборы в стране

UPD: Токаев уточнил, что на внеочередных осенних выборах президента будут избирать только на 5 лет. А уже следующего — на 7.

***

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные выборы президента. Он сказал, что для построения нового Казахстана нужен новый мандат доверия населения, пишет РБК.

Токаев обратился сегодня к народу страны. Он предложил провести внеочередные выборы этой осенью.

«Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Также я много думал и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», — процитировали Токаева в Forbes.

РБК также уточнил, что президент Казахстана амнистировал участников январских протестов, кроме организаторов беспорядков и обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти.