Власти Италии наложили арест на 11 вилл бизнесмена Вячеслава Кантора

«Коммерсант» со ссылкой на L’Unione Sarda сообщил об аресте 11 вилл бизнесмена, владельца «Акрона» Вчеслава Кантора. Несколько объектов недвижимости он приобрел у экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Арестованные виллы расположены на курорте Порто Ротондо на северо-востоке Сардинии. Одна из них принадлежала самому Берлускони, а еще одна — его младшему брату Паоло.

Распоряжение о конфискации вилл Совет Европы принял еще в апреле — тогда Кантор попал под санкции ЕС. После попадания в санкционный список Кантор продал долю в «Акроне» (45,1%) и передал управление трем менеджерам.