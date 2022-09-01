Суд вернул полиции 12 протоколов на защитницу Троицкого леса

Активистка движения по защите Троицкого леса Татьяна Голева получила в августе 12 протоколов. Но суд вернул их полиции из-за многочисленных нарушений, пишет ОВД-Инфо*.

Поводом для протоколов стали встречи пенсионерки Голевой с другими активистами. Часть из них были встречи с депутатами. Их силовики сочли участием в несогласованных акциях в январе и феврале. Из-за этого ее 17 августа задержали и около суток удерживали в отделе полиции по району Свиблово.

Суду на ошибки указали защитники от ОВД-Инфо* Владимир и Наталия Жилкины. Полиция указала в протоколах неправильную дату рождения, приложенные к делу фотографии не позволили идентифицировать подсудимую. Также истекли сроки привлечения к административному правонарушению.

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».