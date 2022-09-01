Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России

ВВС сообщила, что Россия и Венгрия договорились о дополнительных поставках газа на фоне энергетического кризиса в Европе. С 1 сентября «Газпром» будет транспортировать по 5,8 млн кубометров в день.

О поставках Венгрия и Россия договаривались еще при обсуждении шестого пакета санкций ЕС. Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что будет поставляться до 5,8 млн кубометров в день.

Информацию о соглашении подтвердил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, соглашение будет действовать в сентябре и октябре. Транспортировка будет идти через Сербию.