МИД Литвы выразил протест российскому дипломату за слова о штурме телебашни в 1991 году

Поверенный российского посольства Сергей Рябоконь 26 августа предложил провести опрос у литовцев, не думают ли они, что в 1991 году они стреляли в своих при штурме телецентра в Вильнюсе. МИД Литвы выразил ему протест, пишет РБК.

Рябоконь вспомнил о штурме телебашни в 1991 году 26 августа. Так он прокомментировал предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса спрашивать у россиян их позицию относительно боев в Украине и принадлежности Крыма.

В министерстве сказали, что высказывания Рябоконя умаляют значимость событий в литовской столице и являются «циничным искажением исторических фактов». Литва объявила о независимости в 1990 году, но до сентября 1991 года ее независимость не признавал СССР. Все это время происходили столкновения между сторонниками независимости и советскими войсками.