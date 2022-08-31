ФСБ вынесла «предостережение» петербургскому студенту за звонок на украинский номер

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео, на котором выносят «предостережение» о госизмене студенту военной кафедры одного из петербургских вузов. Поводом послужил неотвеченный звонок на украинский номер.

Ролик опубликовало РИА Новости со ссылкой на петербургское управление ФСБ. Как следует из текста, который зачитывает сотрудник ФСБ, молодой человек в марте попытался установить контакты «с представителями спецслужб Украины в целях оказания финансовой помощи». За это ему вынесли «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления» по статье о госизмене.

«Дождь»* связался с указанным петербургским студентом, из соображений безопасности телеканал его имя не раскрывает. Молодой человек рассказал, что на самом деле звонил на номер сбора помощи пострадавшим в результате боевых действий в Украине. По версии ФСБ, этот номер принадлежит взводу ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ вломились в дом к троим москвичам, чтобы вынести им «предостережение». Поводом послужил перевод средств в украинский фонд «Вернись живым».

*«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

