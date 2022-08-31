Минобороны РФ потребовало обезопасить школы на оккупированных территориях от обстрелов ВСУ

Министерство обороны РФ обнародовало координаты школ на оккупированных территориях Украины и потребовало от ВСУ обезопасить их от обстрелов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Киевский режим продолжает намеренные обстрелы социально значимых объектов в Донецкой, Луганской народных республиках и в других районах, освобожденных от националистов в ходе специальной военной операции», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что дальнобойное оружие и дальнобойные ударные средства, предоставленные Украине западными странами, «расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям». В этой связи, для обеспечения безопасности учеников и педагогов, ведомство опубликовало координаты школ в оккупированных Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Всего в списке содержатся 1422 учебных заведения.

«Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины», — добавили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженной охраной школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых российскими войсками Херсонщины и Запорожья. Об этом в видеообращении на практикуме в «Сириусе» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко уточнил, что, согласно поручению Путина, в школах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья будут дежурить по два человека вооруженной охраны из числа сотрудников Росгвардии и МВД России, а также МВД ДНР и ЛНР. Кроме того, «штат» будет отбираться из лицензированных частных охранных предприятий. Для этих целей власти РФ уже выделили из бюджета финансирование, добавил он.