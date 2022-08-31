189-й день боев: главное

Миссия МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожье. Они проведут на станции несколько дней, рассказал Гросси DPA. При этом пророссийские власти не дали особых пропусков сотрудникам организации и им придется ждать в общей очереди на въезд в контролируемые Россией территории. Одновременно с прибытием МАГАТЭ в Украину стороны снова сообщили об обстрелах. В Энергодаре атакована местная администрация. Пророссийские власти обвинили в этом ВСУ.

The Insider* получили документы о подготовке «референдумов» на занятых российскими войсками регионах Украины. По плану Кремля, при голосовании планируют использовать участки «на пеньках». Причем. В отличие за российское голосование по поправкам в Конституцию, использовать в качестве участков будут автобусы и палатки. В помощь российскому ЦИК подключиться и белорусский, в Украину также привезут сотрудников из регионов. При этом у Избиркома есть и план празднования итогов «референдумов, а для легитимизации будут использовать опросы общественного мнения. Предполагается, что «за» присоединение к России проголосуют 1,2 млн человек при явке в 1,5 млн. Украинцев, которые находятся в России, также призывают голосовать.

Минобороны России признало удар по Харькову, но назвало атаку на мирных жителей фейком. В ведомстве при этом объяснили, что детский сад, который попал под обстрел не работал, в бизнес центре были «националисты» (как, впрочем, и в детском саду). А возле жилого дома был военный институт. Власти Харькова сообщали, что после вчерашних ударов погибли пять человек, еще семеро ранены. Обстрел продолжился сегодня, но о погибших не сообщалось.

ДНР обвинили ВСУ в обстреле колонии в Макеевке. Один заключенный погиб, еще двое пострадали.

В регионах России. В Приморском крае ищут охранников для школ на занятых российскими войсками территории Украины. Зарплату обещают почти как у военнослужащих — до 200 тысяч рублей. В Забайкалье набирают добровольцев в новый батальон «Даурский». Добровольцам обещают меньше, чем охранникам — около 100 тысяч рублей.

ВВС готовит материал о погибших из элитных частей российских войск. Журналистам уже удалось подтвердить гибель по меньшей мере 10 сотрудников элитного отряда спецназа Росгвардии «Меркурий» из Смоленска. Они участвовали в боях в Харьковской области. Некоторые погибли еще в мае, а несколько человек в один день — 19 июля 2022 года. Всего на фото, опубликованным одной из ветеранских организаций, было 18 сотрудников подразделения. О восьми из них пока ничего не известно.

Разведка Британии пишет, что украинские бронетанковые войска с понедельника продолжают наступление на Южную группировку войск России на нескольких направлениях. Украинские формирования местами отодвинули линию фронта благодаря относительно слабо укрепленной российской обороне. Спецслужбы считают, что Россия, скорее всего, попытается закрыть бреши в своей линии обороны с помощью мобильных резервных подразделений. Возможно, в них войдут военнослужащие из Восточного военного округа.

Россия продолжает ускорять создание новых подкреплений для Украины. Добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули базу под Москвой и, скорее всего, уже отправились в Украину. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку.

Эксперты Института изучения войны (ISW) пишут, что ВСУ нанесли удары по российским понтонным переправам через Днепр. Но эффективность такой атаки будет только в случае использования ее с активными наземными операциями. Также ВСУ стараются уничтожить линии связи российских войск. Это должно затормозить снабжение и переброску военной техники. Возле Мелитополя Россия развернула несколько баз – это должно укрепить оборону. Но наступление ВСУ заставить российское командование передислоцировать войска: российское командование поняло, что не может проводить операции на нескольких направлениях.

Кремль будет использовать молчание Украины относительно контрнаступление, чтобы представить украинские усилия в ложном свете как провальные и подорвать общественное доверие к их перспективам.

Аналитики также обратили внимание на заявление президента о «адаптационных центрах» для мигрантов. По мнению ISW, так он планирует создать условия для насильственной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России, чтобы стереть их украинскую культурную идентичность.

*The Insider власти России считают «нежелательной организацией».