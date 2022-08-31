В Брянской области 15 школ начнут учебный год в дистанционном формате

С 1 сентября 15 школ в приграничных районах Брянской области начнут новый учебный год в дистанционном формате. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности учащихся и работников образовательных учреждений, отметил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, в Брянской области состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии, в котором приняли участие представители правоохранительных и правовых структур, а также главы муниципальных образований, чьи населенные пункты граничат с Украиной.

«Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение», — написал он в своем Telegram-канале.

С полным перечнем школ, которые с 1 сентября переходит на диктант, можно ознакомиться в официальном Telegram-канале правительства Брянской области.

Ранее стало известно, что в сообществах и рекрутинговых сайтах Приморского края стали появляться объявления о срочном наборе охранников для школ на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Соискателям обещают оформление по ТК, зарплату от 140 тысяч до 170 тысяч рублей, оплату расходов на перелет и обмундирование, а также трехразовое питание.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженной охраной школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых российскими войсками Херсонщины и Запорожья. Об этом в видеообращении на практикуме в «Сириусе» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.