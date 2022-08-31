Альянс учителей и «Мягкая сила» призвали бойкотировать «Разговоры о важном» в школах РФ

Альянс учителей и движение «Мягкая сила» опубликовали открытое письмо с призывом к педагогам и родителям учеников отказаться бойкотивровать «Разговоры о важном». Проект стартует в российских школах с 5 сентября.

В конце июля начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков анонсировал запуск в российских школах классных часов, которые будут посвящены «ценностям» российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Проект получил название «Разговоры о важном».

Накануне министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил эту информацию, отметив, что «патриотические» уроки призваны сформировать у школьников гордость за Россию, ознакомить их с историей страны, а также привить им «традиционные» ценности.

Авторы обращения к учителям и родителям школьников указали, что методички и инструкции от российских властей носят рекомендательный характер, и посещение детьми таких уроков вовсе необязательно. Они отмечают, что многие формулировки из учебных материалов носят пропагандистский характер и не имеют отношения к воспитанию патриотизма у учеников.

«Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страxа и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и соxраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это, прежде всего, дело родителей, а не чиновников», — говорится в обращении.