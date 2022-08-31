В Крыму из-за боевых действий запретили использовать пиротехнику и запускать квадрокоптеры

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов запретил использование пиротехники и запуск беспилотников в регионе в связи с боевыми действиями в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», внесены соответствующие изменения», — написал он.

Аксенов добавил, что надеется «на сознательность и ответственность» местных жителей.

С начала августа на военных объектах в Крыму участились взрывы. Западная разведка утверждает, что удары наносит ВСУ. Комментируя инцидент в Новофедоровке, президент Украины Владимир Зеленский не сказал, причастны ли украинские военные к взрывам, но заявил, что «эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом».