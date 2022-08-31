Россияне за сутки отправили в Госдуму более 2 тысяч обращений с требованием отменить законы «о фейках»

Молодежное демократическое движение «Весна» создало сервис по отправке депутатам Госдумы жалоб на законы о военных «фейках». За сутки свои обращения к парламентариям отправили более 2 тысяч человек.

Активисты «Весны» требуют отменить уголовные статьи о распространении «фейков» о российской армии (ст. 270.3 УК РФ), а также о «дискредитации» ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ), следует из обращения на сайте проекта. По мнению общественников, они противоречат нормам Конституции РФ и устанавливают цензуру «в отношении граждан, которые не разделяют позицию законодательных и исполнительных властей в вопросах внешней политики и использования ВС РФ».

Россиянам предлагается использовать уже готовое обращение, которое можно отправить любому депутату Госдумы. Сервис автоматически отправляет жалобы на электронные почты депутатов. Согласно установленному счетчику, свои обращения парламентариями отправили уже 2168 человек.