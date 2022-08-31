Die Zeit: в Германии двух высокопоставленных чиновников заподозрили в работе на Россию

Двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ заподозрили в шпионаже в интересах России. Их дело передали в Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV), сообщает Die Zeit.

По данным издания, доверенные лица главы министерства Роберта Хабека во время проверки внутренних документов по проекту «Северный поток - 2», заполнению газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ обнаружили нестыковки. Выяснилось, что в некоторых бумагах отражена не позиция правительства Германии по данным вопросам, а позиция РФ. В частности, речь идет о решении о невозможности запуска российского трубопровода, против которого выступает Хабек. Таким образом они могли препятствовать политике немецкого министра энергетики.

После обнаружения несоответствий доверенные лица Хабека обратились в BfV с просьбой проверить указанных сотрудников. Изучив биографию двух чиновников, ведомство выяснило, что один из них учился в России. При этом конкретными доказательствами их связи с российскими спецслужбами ведомство не располагает. В издании отметили, что расследование этого дела может привести к политическому скандалу, который напрямую затронет Хабека.







