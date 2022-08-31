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#Новости

Прощание с Горбачевым состоится в Колонном зале Дома союзов в субботу

31.08.2022

Об этом Алексею Венедиктову* сообщила дочь бывшего президента СССР Ирина Вингарская

Прощание с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в Москве в субботу, 3 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший главный редактор ликвидированного «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*.

«Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются», — написал журналист.

Позднее Венедиктов*  уточнил, что церемония прощания с Горбачевым состоится в Колонном зале Дома Союзов. Об этом журналисту рассказала дочь политика Ирина Вингарская.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в Центральной клинической больнице, где практически постоянно находился последние 2 года. Ему был 91 год. Его похорянт на Новодевичьем кладбище рядом с возлюбленной — супругой Раисой Максимовной. 

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

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