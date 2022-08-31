Пророссийские власти Энергодара обвинили ВСУ в обстрелах территории вблизи ЗАЭС

Пророссийская военно-гражданская «администрация» Энергодара обвинила украинскую сторону в обстрелах по береговой линии города. Всего было зафиксировано 23 артиллерийских удара, утверждается в Telegram-канале «ВГА».

«В военно-гражданской администрации города Энергодар сообщают, что зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии города, в непосредственной близости от Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

В «администрации» Энергодара отметили, что массированный обстрел якобы ведется из 155-мм американской гаубичной артиллерии М777. Информации о пострадавших не поступало.

Пророссийские власти Энергодара обвинили ВСУ в обстрелах на фоне сообщений о прибытии миссии МАГАТЭ в Запорожье. Эксперты во главе руководителем организации Рафаэлем Гросси намерены провести инспекцию на ЗАЭС в связи с регулярными обстрелами ее территории. На протяжении последнего месяца Россия и Украина продолжают обвинять в ударах друг друга. AFP уточняет, что эксперты проведут ночь в городе, а завтра отправятся на атомную электростанцию.



