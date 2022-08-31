В Петербурге проректор Технологического института стал фигурантом уголовного дела о хищении 40 млн рублей

В Петербурге задержали проректора Технологического института по подозрению в хищении более 40 млн рублей, выделенных на научные исследования. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с УФСБ проверили расходы вуза и обнаружили нестыковки. Выяснилось, что средства, выделенные на научные исследования института, не были использованы по назначению.

Первым фигурантом уголовного дела оказался 68-летний проректор Технологического института, его задержали 24 августа и поместили под стражу. По версии следствия, он лично способствовал заключению договора с афиллированной фирмой, которая занимается производством краски. Реальная стоимость контракта оценивается в 40 тысяч рублей, в то время, как компании было выплачено за работы 1,5 млн рублей. Обыски прошли по 16 местам жительства фигурантов и на их рабочих местах.

Минобрнауки выделило институту 200 млн рублей на создание высокотехнологичного производства по выпуску антикоррозийных лакокрасочных материалов, сообщает «Фонтанка». Следствие утверждает, что проректор добился заключения контракта о проведении метрологической экспертизы документации 3-го и 4-го этапов работ с одной неназванной организацией. По предварительным данным, стоимость этой экспертизы могла быть завышена в несколько десятков раз.