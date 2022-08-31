Евросоюз решил разорвать договор с Россией об упрощенном визовом режиме

UPD: Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД стран ЕС приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. «С середины июля мы видим серьезный приток граждан России в соседние государства, что является угрозой безопасности этих государств», — объяснил он. По его словам, ЕС продолжит выдавать россиянам визы, но будет делать это реже.

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«Что касается вопроса о визах — на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», — приводит РИА Новости его слова.

Вместо этого страны Евросоюза решили расторгнуть договор об упрощенном порядке выдачи виз россиянам. По словам Сийярто, такое решение было принято большинством голосов.

Ранее Германия и Франция в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза выступили с совместным заявлением против введения визового запрета для россиян. Документ с изложением позиции двух стран был направлен другим членам сообщества, передает DPA.

В заявлении Германии и Франции говорилось, что данная мера является контрпродуктивной. При этом стороны выступили за тщательную проверку российских визовых заявлений на предмет риска для безопасности, подчеркнув при этом, что визы все же должны выдаваться. В частности, речь идет о студентах, деятелях искусства, ученых и специалистах.

Другие, в частности восточные и скандинавские страны, выступили за тотальный запрет на въезд граждан РФ в Европу. Так, на введении запрета на выдачу виз россиянам настаивали Чехия, Эстония, Польша, Латвия и Литва.

