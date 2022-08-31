 Жители Новосибирска выступили против строительства мусорного комплекса

Жители Новосибирска провели акцию против строительства мусорного комплекса у сел Плотниково и Жеребцово. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

Серия одиночных пикетов прошла в гайд-парке у театра «Глобус». Участники акции выступили против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном для твердых отходов близ сел Плотниково и Жеребцово в Новосибирском районе. По оценкам издания, в акции приняли участие порядка 50-70 человек. Протестующие требовали разговора с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Правительство области во главе с Владимиром Городецким в 2016 году заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» о строительстве мусорного комплекса. Предполагалось, что они будут размещены в Раздольном и Верх-Туле. Стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд рублей.

В 2022 году соглашение было расторгнуто, однако «Экология-Новосибирск» продолжает сохранять статус регионального оператора обращения с отходами. В настоящее время обсуждается вопрос о строительстве полигона рядом с селами Плотниково и Жеребцово, на территории которых обитают краснокнижные животные. Кроме того, через эти населенные пункты протекают три реки, впадающие в Иню.