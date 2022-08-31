Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла в Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направляющаяся на Запорожскую АЭС, прибыла в город Запорожье. Об этом сообщает Reuters.Миссия МАГАТЭ, возглавляемая руководителем организации Рафаэлем Гросси, намерена провести инспекцию на ЗАЭС в связи с регулярными обстрелами ее территории. На протяжении последнего месяца Россия и Украина продолжают обвинять в ударах друг друга. AFP уточняет, что эксперты проведут ночь в городе, а завтра отправятся на атомную электростанцию.
Накануне CNN сообщила, что миссия МАГАТЭ из 14 специалистов из разных стран прибыла в Киев. В делегации нет экспертов из Великобритании и США. Вчера Гросси встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский выразил надежду, что миссия доберется до станции по безопасным коридорам и сделает все, чтобы предотвратить глобальную угрозу.