В Приморском крае стали появляться вакансии охранников школ на оккупированных территориях Украины

Ряд объявлений о срочном наборе охранников для школ на оккупированных российскими войсками территориях Украины стали появляться в сообществах и рекрутинговых сайтах Приморского края. На это обратил внимание Telegram-канал «Черта».

Соискателям обещают оформление по ТК, зарплату от 140 тысяч до 170 тысяч рублей, оплату расходов на перелет и обмундирование, а также трехразовое питание. Работа будет организована по вахтовому методу — месяц через месяц, либо два месяца через месяц. Кроме того, для охранников предусмотрена бесплатная страховка, в которой прописаны выплаты в размере 3 млн рублей в случае ранения и 5 млн рублей в случае гибели. Кандидаты могут откликнуться на вакансию без удостоверения охранника — его обещают оформить в «распределительном пункте» Ростова-на-Дону.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженной охраной школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых российскими войсками Херсонщины и Запорожья. Об этом в видеообращении на практикуме в «Сириусе» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко уточнил, что согласно поручению Путина в школах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья будут дежурить по два человека вооруженной охраны из числа сотрудников Росгвардии и МВД России, а также МВД ДНР и ЛНР. Кроме того, «штат» будет отбираться из лицензированных частных охранных предприятий. Для этих целей власти РФ уже выделили из бюджета финансирование, добавил он.