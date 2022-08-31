В Забайкальском крае начали формировать добровольческий батальон

Власти Забайкальского края объявили о формировании инженерно-саперного батальона «Даурский». Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. Добровольцам обещают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

«Создание инженерно-саперного батальона «Даурский» поддержали в правительстве края. Гражданам, заключившим контракт на прохождение службы в именном батальоне, будут предоставлены единовременные выплаты», — говорится в сообщении.

Как следует из постановления регионального правительства, стать добровольцем инженерно-саперного батальона «Даурский» могут лишь уроженцы Забайкальского края старше 18 лет. Важным требованием также является отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Единовременная выплата полагается самим контрактникам, а также их родственникам в случае их гибели в ходе боевых действий в Украине.

Власти региона также обещают выплату ежемесячного «денежного довольствия» в размере 100 тысяч рублей. Также контрактникам полагаются выплаты в 240 тысяч рублей в месяц в случае выполнения «специальных задач», «полный социальный пакет» и страховка.

Мобильные призывные пункты в регионах России начали открывать еще в конце мая. Сообщалось о таких отделениях в Санкт-Петербурге, Москве, крупных городах Восточного военного округа. Не стал исключением и Хабаровск. Представитель Минобороны объяснил необходимость тем, что в регионе число желающих служить по контракту выросло по сравнению с прошлым годом на 70%. По данным «Коммерсанта», в регионах России создано больше 40 батальонов, которые участвуют в боях в Украине.