С уфимских активистов взыскали 147 тысяч рублей за работу полиции на протестах в поддержку Навального*

Кировский районный суд Уфы взыскал с местных активистов Лилии Чанышевой, Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина 147 тысяч рублей за работу полиции на январских акциях 2021 года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом Ольга Комлева рассказала в своих соцсетях.

В своем иске МВД по уфимскому району указало, что силовики якобы понесли затраты из-за сверхурочной работы. Полиция разогнала обе акции протеста — 23 и 31 января.

Лилию Чанышеву, соратницу Алексея Навального*, содержат в московском СИЗО №6 с 10 ноября. Ее обвиняют в создании «экстремистского сообщества», поскольку она была главой уфимского штаба** оппозиционного политика. Также ее намерены привлечь к ответственности как бывшего директора некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан «Штаб». 8 июля ей продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Штабы Навального» признаны в РФ «экстремистской организацией».