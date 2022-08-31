В Вологодской области жители собирают деньги на экологическую экспертизу мусорного полигона

В Вологодской области жители выступают против строительство полигона ТКО в деревне Горбачево. Активисты говорят, что в районе будущего полигона планируют размещать по 50 тысяч тонн отходов в год с пяти районов области. Кроме того, место выбрали без общественных слушаний и согласования с населением.

Деревня Горбачево расположена всего в 50 километрах от Великого Устюга. Новый полигон власти решили создать в 2021 году: с этого времени и начались протесты жителей.

Жители требуют остановить процесс, запущенный в отношении проектно-изыскательных работ в Горбачево. Они хотят также добиться от власти полной открытости: провести слушания, создать рабочую группу.

Сейчас активисты хотят самостоятельно провести независимую экологическую экспертизу. Для этого собрано около половины необходимых средств — 63,8 тысяч рублей.