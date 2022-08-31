Навальный* сообщил о запуске «Умного голосования»**

Выборы в России пройдут в единый день голосования 11 сентября. В некоторых регионах избиратели смогут приходить на участки в течение нескольких дней, а в семи субъектах федерации голосовать можно будет дистанционно.

«Хотим мы или нет, выборы всё равно проведут даже во время кровавой войны. 11 сентября Владимир Путин с прихвостнями снова попытается украсть побольше ваших голосов, — опубликовал обращение Алексей Навальный. — Им нужна эта процедура, чтобы потом трясти фальшивыми результатами и говорить, что большинство поддерживает нынешнюю власть и согласно с её решениями. Мы с вами можем подпортить их мечты, заставить нервничать и совершать больше ошибок».

По мнению оппозиционера выборы — это шанс безопасно выразить протест. С 2019 года работает «Умное голосование»**. Наиболее оппозиционных кандидатов рекомендуют во всех регионах. В этом году максимальные силы сконцентрировали на московских муниципальных выборах и физических участках: дистанционное голосование, по мнению сторонников политика, проще фальсифицировать.

*Алексея Навального власти России внести в список «террористов» и «экстремистов».

**«Умное голосование» и его символика обозначаются российскими властями как «экстремистские»: якобы потому, что там есть отсылки к запрещенной в России «экстремистской» и уже ликвидированной организации Навального ФБК.