Пострадавшие от взрывов в Крыму не могут добиться компенсаций

Журналисты «Верстки» узнали, что в Крыму десятки пострадавших от взрывов не могут добиться компенсаций за ремонт в домах. Власти обещали, что выплаты и помощь предоставят оперативно. Сами крымчане тоже не торопятся вкладываться в ремонт, опасаясь новых «прилетов».

После взрывов на аэродроме Саки 9 августа власти Крыма говорили об ущербе не меньше 200 млн рублей, в ПВР пришлось эвакуировать 252 человека. Только в этот раз сообщалось о том, что пострадали 62 многоэтажки, несколько десятков частных домов и 20 коммерческих объектов.

Чиновники обещали отремонтировать дома за счет бюджета. Кроме того, за частично поврежденное имущество обещали выплаты собственникам по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей за полностью уничтоженное. Единовременную выплату пострадавшим обещали в 10 тысяч рублей.

В Новофедоровке местные власти сообщили о выплатах почти 60% от необходимой суммы: это около 28 млн рублей. О выплатах жителям Джанкойского района не сообщалось.

Но через три недели после произошедшего жители рассказали, что власти не торопятся с ремонтом поврежденного жилья. Из-за этого некоторые переехали к родственникам или сняли квартиры. Чтобы ускорить процесс, власти предлагают жителям восстанавливать дома за свой счет. Но некоторые жители Крыма и сами пока не готовы вкладываться — ожидают новых прилетов ракет.

Проблемы с компенсациями были и в Белгородской области. Но тогда семье отказали в компенсации за смерть матери под обстрелом. Власти посчитали, что раз село эвакуировали, то женщина не должна была там находиться.