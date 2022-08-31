FT: пять стран потребовали «решительно ограничить» въезд россиян в Европу

Сегодня проходит второй день встречи министров иностранных дел ЕС в Праге. Один из самых обсуждаемых вопросов — ограничение выдачи виз россиянам. Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша потребовали от Еврокомиссии «решительно ограничить» въезд гражданам России.

Как передает Financial Times в Twitter, если такое решение не поддержат на уровне ЕС, то страны готовы принять его на национальном уровне.

Обсуждение визовых ограничений из-за боев в Украине идет несколько недель. Против высказались Франция, Германия, Португалия, Греция и Кипр. Германия и Франция предложили ввести в России курсы по медиаграмотности и поддержать протестующих против боев в Украине россиян, напротив, упростив им въезд.

Большинство российских чиновников не поддерживают запрет на выдачу виз. Например, член совбеза Дмитрий Медведев назвал рассмотрение визового вопроса «русофобским кудахтаньем»

«Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России. Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции», — написал Медведев.



