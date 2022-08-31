В России начнется тренировка дистанционного электронного голосования

В ближайшие два дня Центризбирком будет проводить тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проверка пройдет в семи регионах России. Тестирование системы прошло в Москве.

Дистанционное голосование опробуют в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

Как сообщает ИА «Закон», после голосования в Москве поступило 652 жалобы. Как отметила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в электронные списки избирателей после 20:00 могут вносить данные о голосовании военных или позднем надомном голосовании.

Всего в проверке ДЭГ будут участвовать более 67,5 тыс. избирателей. Большая часть из них в Москве. Уже на выборах проголосовать дистанционно смогут 4,3 млн жителей Москвы. Это около половины избирателей.

Ранее «Голос»* сообщал, что проверка ДЭГ в Москве провалилась. Некоторые москвичи сообщали, что им удалось проголосовать дважды.





*«Голос» в России признан «иностранным агентом».