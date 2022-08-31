DW*: эксперты не исключают риск противостояния России и НАТО в Арктике

DW* анализирует возможную конфронтацию России и НАТО в Арктике. К ней могут привести не только резкие высказывания сторон, но и милитаризации Заполярья.

В Канаде 26 августа с официальным визитом побывал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время визита он сказал, что российские амбиции в Арктике — стратегический вызов для Альянса и на фоне усиления российского военного присутствия в регионе важность региона для НАО возрастает.

Канада при этом последовательно поддерживает Украину. Кроме того, Канада планирует увеличить бюджет на оборону и модернизировать систему объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. После визита в Канаду Столтенберг сказал, что НАТО расширит активность в Арктике.

Соавтор исследования «Россия в Арктике» Геран Свистек считает, что из-за боев в Украине Арктика стала местом возможного расширения конфликта spill over — когда одни события приводят к возникновению других, внешне с ними не связанных. Кроме того, Россия проводит масштабную милитаризацию зоны, что также может привести к обострению конфликта.

По словам Свистек, защита границ и регионов — нормальное поведение стран. Но в Арктике поражает размах милитаризации. Он считает, что таким образом Россия хочет максимально расширить сферу влияния в регионе, чтобы во время таяния вечной мерзлоты вести добычу ресурсов.

«Лично я считаю, что Арктика может стать местом эскалации украинского конфликта. Из-за милитаризации региона и конфликта интересов там возможны военные столкновения. Причем их причиной могут стать не сознательные действия, а человеческие ошибки и недопонимание действий противоположной стороны», — добавил эксперт.

Эксперт по вопросам геополитики и безопасности из Университета Бонна Йоахим Вебер считает, что НАТО игнорировала ситуацию в Арктике в последние годы, а Россия наращивала там военное присутствие. Хот источник напряженности точно не Арктика.

«Многие неверно интерпретировали ситуацию, утверждая, что в Арктике зарождаются конфликты будущего вокруг полезных ископаемых. А на самом деле все наоборот. Причина напряженности — это события в Украине, которые отбрасывают тень в том числе и на Крайний Север», — сказал Вебер.

При этом пока нет ясности, как будет вести себя еще один игрок в Арктике — Китай. По мнению Вебера, хотя у Пекина нет арктического побережья Китай считает себя арктической державой и располагает при этом гигантскими экономическими и военным ресурсами. Он уверен, что о китайцах в Арктике мы еще услышим.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».