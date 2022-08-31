Омбудсмен считает, что Скочиленко совершила «тяжкое преступление против государства»

«Бумага» рассказала, что к обвиняемой по делу о «фейках» про российскую армию художнице Саше Скочиленко в СИЗО приходила уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова. Она усомнилась, что у девушки с редким заболеванием есть право на специальное питание, и добавила, что она совершила «тяжкое преступление против государства».

Со слов арестованной художницы, Агапитова сказала, что в СИЗО можно получать только обычное питание, а не специальную безглютеновую диету. Такие условия в СИЗО, по мнению омбудсмена, обеспечить невозможно, а там «и так все стараются».

«Александра, вы совершили тяжкое преступление против государства и российской армии. Это никак не относится к вашему праву на свободу слова», — пыталась объяснить омбудсмен преступление художнице.

Светлана Агапитова позже сказала журналистам, что ее слова неправильно поняли. Она сказала, что не называла человека виновным до суда. Но по поводу свободы слова омбудсмен свои слова подтвердила. Она пояснила, что преследование Скочиленко не имеет отношения к ограничению свободы слова, поскольку ее можно ограничивать по Конституции при угрозе обороноспособности страны.

Уголовное дело против Саши Скочиленко возбудили в апреле по доносу пенсионерки. Женщину оскорбила информацию о боях в Украине. Сама пенсионерка заявила, что все знает о «спецоперации» и следит за ее ходом по новостям на госканалах. Художница находится в СИЗО.

