DPA: миссия МАГАТЭ выехала из Киева

Сегодня утром автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева на Запорожскую АЭС. Как сообщил глава организации Рафаэль Гросси, они проведут там пару дней, пишет DPA.

Эксперты прибыли в Киев вчера. По данным CNN, в группе 14 человек из разных стран, но представителей от Великобритании и США среди них нет.

Гросси вчера встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский выразил надежду, что миссия доберется до станции по безопасным коридорам и сделает все, чтобы предотвратить глобальную угрозу.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС уже больше месяца. Эксперты МАГАТЭ призывали к немедленной миссии на станцию, чтобы оценить безопасность объекта. Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что поездка специалистов важна, а Россия заинтересована в визите МАГАТЭ на станцию.