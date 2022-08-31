«Северный поток» полностью остановлен

Новые отключения европейских компаний от поставок газа: «Газпром» сегодня остановил прокачку сырья через «Северный поток». Техобслуживание, по данным компании, продлится три дня. Но в Европе такие действия связывают с политическими решениями: по данным DW* российская компания так и не забрала турбину Siemens, ремонтом которой аргументировали прошлое сокращение поставок газа.

Для Европы это уже не первое отключение от поставок российского газа. Подобные шаги предпринимали в «Газпроме» несколько раз после начала боев в Украине. Каждый раз их аргументируют необходимостью техобслуживания, ремонта. При этом на заводе Siemens в Германии говорили о том, что турбина полностью исправна.

Сейчас снова понадобилось техобслуживание. Но как пишет DW*, в Германии считают этот шаг политическим, частью путинской «газовой войны» с Европой. Вчера «Газпром» предупредил Францию о сокращении поставок газа. В Европе готовятся к рецессии и нормированию ресурсов.

Отправленная на ремонт в июле турбина для «Северного потока» так и осталась у компании Siemens: «Газпром» не забрал оборудование. Reuters сообщал, что были проблемы с документами, но санкции в отношении турбины для перекачки газа не действовали, и Еврокомиссия разрешила передачу оборудования.





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».